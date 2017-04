Commerzbank belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Bilfinger nach einem Rahmenvertrag zur Modernisierung von 58 Reaktorblöcken in Frankreich auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Der Auftrag sei zwar eher klein, doch strategisch wichtig, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Dienstag. So sei der Anteil von Bilfinger im schwierigen französischen Markt eher begrenzt. Zudem sollte der Auftrag helfen, die Sparte Engineering & Technologies zu stabilisieren./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.