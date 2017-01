Commerzbank belässt Bilfinger auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Bilfinger nach der Präsentation auf der Investorenkonferenz in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Unternehmenschef Thomas Blades habe die Gesprächsrunde überzeugt, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch./ag/Fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.