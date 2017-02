Commerzbank belässt Airbus Group auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus Group SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen.Der Flugzeugbauer habe in seinem Schlussquartal die Markterwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Mittwoch. Die massiven Einmalkosten und insbesondere die anhaltenden Probleme mit dem Militärtransporter A400M dürften am Markt aber schwer wiegen./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.