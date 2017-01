Commerzbank belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Adidas nach einer von der Bank ausgerichteten Investorenveranstaltung in New York auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Wie gewöhnlich habe der Sportartikelkonzern eine optimistische Präsentation abgegeben, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen scheine auf Wachstumskurs zu bleiben. Details zum Jahr 2017 habe es jedoch noch nicht gegeben./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.