Citigroup hebt Ziel für Ströer auf 75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Ströer von 63,50 auf 75,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach dem Geschäftsbericht des Werbevermarkters zum dritten Quartal habe sie nun ihre Schätzungen nach oben hin überarbeitet, schrieb Analystin Catherine O'Neill in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie auch auf die Jahresziele des MDax-Konzerns für 2018 sowie die Zukäufe in der Sparte Dialogmarketing. Das organische Wachstum von Ströer dürfte auch weiterhin das der breiteren Branche übertreffen./ck/ag Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.