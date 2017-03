Citigroup hebt Ziel für London Stock Exchange - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für die Aktie der London Stock Exchange nach Zahlen von 3400 auf 3700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Owen Jones passte seine Schätzungen an die Kennziffern des Börsenbetreibers für 2016 an. Dabei habe er auch den starken Rückenwind durch die Entwicklung des britischen Pfund berücksichtigt, schrieb der Experte in einer Studie vom Dienstag./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.