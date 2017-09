Citigroup hebt Ziel für Kering auf 375 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Kering von 340 auf 375 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Thomas Chauvet hat in Treffen mit dem Management noch mehr Vertrauen in den Luxusgüterkonzern gewonnen. Die Franzosen ragten mit ihrer Robustheit im schwächer werdenden Umfeld heraus, schrieb er in einer Studie vom Dienstag. Ein Ausstieg bei Puma könnte eine Neubewertung auslösen. Die Kering-Aktie ist Chauvets Favorit und steht zudem auf der Empfehlungsliste der Citigroup für Europa./ag/la Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.