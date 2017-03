Citigroup hebt Ziel für Infineon auf 21,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Infineon mit Blick auf die höheren Unternehmensziele von 20,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Amit Harchandani passte in einer Studie vom Montag seine Annahmen für 2017 an den neuen Ausblick an und geht nun auch für die beiden Folgejahre dank voraussichtlich anhaltend guter Nachfrage von einem besseren Verlauf aus als bisher. Das Kursziel steige zudem wegen leicht höherer Bewertungsmultiplikatoren./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.