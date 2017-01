Citigroup hebt Ziel für BAT auf 5600 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für British American Tobacco von 5400 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Tabakkonzern sei alleine schon stark gewesen, Reynolds mache ihn aber nun noch besser, schrieb Analyst Adam Spielman in einer Studie vom Donnerstag. Die Komplettübernahme treibe die Schätzungen für 2019 bei Ergebnis und Free Cashflow an. Mehr als 40 Prozent Umsatz in den USA bedeuteten geringere Risiken auf der Währungsseite, bei der Regulierung und der Besteuerung./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.