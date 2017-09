Citigroup hebt Swiss Re auf 'Neutral' - Ziel 82 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Swiss Re von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 82 Franken belassen.Eine bislang aktive Wirbelsturm-Saison habe die Anleger an die Risiken der Rückversicherer erinnert, schrieb Analyst James Oram in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Er rechnet allerdings nicht mit größeren Auswirkungen auf Kapitalstärke und Dividendenausschüttungen der Konzerne. Eine Rückversichererposition gehört seiner Einschätzung nach in jedes ausgewogene Portfolio. Sein Favorit dafür ist Munich Re. Aber auch die Fundamentaldaten der Schweizer seien besser als gedacht./ag/mis Datum der Analyse: 21.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.