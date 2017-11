Citigroup bewertet Unicredit mit 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit SpA":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie der italienischen Bank Unicredit in einer am Montag vorliegenden Studie mit "Buy" eingestuft.Bei der anstehenden Aktualisierung der Unternehmenspläne bis 2019 dürfte der Fokus auf der Qualität der Vermögenswerte, dem Schuldenabbau in Randgeschäften sowie der Kapitalentwicklung und -verwendung liegen, schrieb Analystin Azzurra Guelfi./gl/mis Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.