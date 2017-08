Citigroup belässt Ströer auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Ströer vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen.Das Kursziel beträgt 63,50 Euro. Der Werbevermarkter dürfte organisch um 6,6 Prozent gewachsen sein, schrieb Analystin Catherine O'Neill in einer Studie am Montag. Der Ausbau der Vertriebsorganisation, um in den lokalen Werbemarkt in Deutschland vorzudringen, dürfte gestützt haben./ck/edh Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.