Citigroup belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" belassen und 15 Euro als Kursziel genannt.Nach den jüngsten Ergebnissen des Autozulieferers und den Aussagen des Managements habe er seine Schätzungen erhöht und seinen Bewertungsmaßstab an den anderer Branchenwerte angepasst, schrieb Analyst Raghav Gupta-Chaudhary in einer Studie vom Montag. Positive Ansätze würden allerdings aufgewogen vom Margenrisiko, einer nur begrenzten Beteiligung an großen Branchentrends sowie einem sich weiter verschlechternden Barmittelfluss./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.