Citigroup belässt Nestle auf 'Buy' - Ziel 88 Franken

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen.Für den Schweizer Nahrungsmittelhersteller sehe er Aufwärtspotenzial für die Margen, etwa im Bereich Süßwaren und in den USA bei Eiscreme, schrieb Analyst Cedric Besnard in einer Branchenstudie zu weltweiten Verbrauchsgüterunternehmen vom Donnerstag. Dies werde am Markt noch unterschätzt./ck/la Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.