Citigroup belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 116 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Merck KGaA nach einer Onkologie-Lizenzvereinbarung in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen.Der Pharmakonzern verstärke sein Engagement in diesem Bereich, schrieb Analyst Peter Verdult in einer Studie vom Donnerstag. Die damit erzielbaren Umsätze sollten allerdings bescheiden ausfallen. Für die Merck-Aktie sprächen indes die günstige Bewertung und die Gewinndynamik./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.