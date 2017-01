Citigroup belässt Intesa Sanpaolo auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Intesa Sanpaolo mit Blick auf einen Anteilskauf durch Generali auf "Buy" belassen.Dass der Versicherer sich nun mehr als 3 Prozent der Stimmrechte an der italienischen Bank gesichert habe, dürfte ein Abwehrversuch gegen ein laut Presse bevorstehendes gemeinsames Übernahmeangebot von Intesa und Allianz sein, schrieb Analystin Azzurra Guelfi in einer Studie vom Dienstag. Denn sollte Intesa ihrerseits Anteile an Generali erwerben, müsste das über die 3-Prozent-Marke hinausgehende Paket laut italienischem Recht eingefroren und binnen 12 Monaten verkauft werden - es sei denn, Intesa biete für mehr als 60 Prozent an Generali./tav/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.