Citigroup belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Infineon nach der gescheiterten Übernahme der Cree-Tochter Wolfspeed auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Da der geplatzte Zukauf noch nicht in seinen Schätzungen berücksichtigt gewesen sei, ändere sich nichts an seiner Bewertung, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer Studie vom Freitag. Allerdings habe er die Entschädigungsgebühr von 12,5 Millionen Euro noch nicht berücksichtigt, die Infineon nun an Cree zahlen müsse./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.