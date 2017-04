Citigroup belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen.Analyst Patrick Wood rechnete in einer Studie vom Donnerstag mit einem Umsatz des Dialysespezialisten in Höhe von 4,375 Milliarden Euro. Als Wachstumstreiber dürften sich erneut die Dienstleistungen in den USA rund um das Kerngeschäft mit der Blutwäsche erweisen haben./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.