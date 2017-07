Citigroup belässt Daimler auf 'Neutral' - Ziel 74,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Daimler nach Medienberichten über noch weiter reichende Abgasmanipulationen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74,50 Euro belassen.Der Tenor und das mögliche Ausmaß der damit verbundenen Risiken könnten am Markt für Verängstigung sorgen, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer Studie vom Donnerstag. Er halte den Inhalt allerdings nicht für neu und vertraue der Behauptung des Automobilherstellers, dass die in Rede stehenden Fahrzeuge den maßgeblichen, wenngleich "etwas laxen" Vorschriften entsprechen./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.