Citigroup belässt ArcelorMittal auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für ArcelorMittal vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 11 Euro genannt.Der Stahlhersteller dürfte ein operatives Ergebnis (Ebitda) in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet haben, schrieb Analyst Ephrem Ravin in einer Studie vom Donnerstag. Ravin hob zudem hervor, dass sich die Aktien in der Vergangenheit stark am Preis für Eisenerz orientiert hätten./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.