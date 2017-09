Citigroup belässt Alstom auf 'Neutral' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Alstom angesichts der Gespräche mit Siemens über das Zuggeschäft auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 31 Euro genannt.Er bewerte die Sparte von Siemens mit 8,1 Milliarden Euro, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer Studie vom Dienstag. Die Marge habe im vergangenen Jahr bei 8,7 Prozent gelegen, die von Alstom lediglich bei 5,8 Prozent. Siemens habe in der Sparte Mobilität auch Aktivitäten, die nicht dem Zuggeschäft zuzurechnen seien. Diese dürften daher in einem Deal mit Alstom nicht enthalten sein./bek/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.