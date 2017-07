Bernstein senkt Ziel für Evonik auf 33 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Im zweiten Quartal dürfte Evonik bei den Margen im Geschäft mit Zwischenprodukten für die Kunststoff- und Agrarindustrie (Performance Materials) besser abschneiden als in den Konsensprognosen erwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Dienstag. Dies dürfte zum Teil aber vom Geschäft mit Inhaltsstoffen für Produkte des täglichen Bedarfs (Nutrition & Care) aufgezehrt werden./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.