Bernstein senkt Telefonica auf 'Underperform' - Ziel 6,95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Telefonica von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 6,95 Euro gesenkt.Sorgen um einen sich verschärfenden Wettbewerb in Spanien nähmen zu, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen ungünstige Währungseffekte in Lateinamerika./ajx/zb Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.