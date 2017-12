Bernstein senkt Carrefour auf 'Underperform' - Ziel 15,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carrefour von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 15,50 Euro belassen.Wunschdenken allein halte keinen Hausbrand ab, schrieb Analyst Bruno Monteyne zur Situation des Handelskonzerns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine hohe Verschuldung und ein geringer Kapitalzufluss aus dem operativen Geschäft der Franzosen sowie die Aussicht auf sinkende Konsensschätzungen rechtfertigten sein neues Anlagevotum./edh/zb Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.