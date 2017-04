Bernstein lässt HeidelbergCement auf 'Outperform' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Die Resultate der europäischen Baustoffkonzerne für 2016 hätten insbesondere dank der Geschäfte in Nord- und Osteuropa ein starkes Gewinnwachstum gezeigt, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Dazu kämen die optimistischen Ausblicke auf das laufende Jahr. Angesichts der aktuellen Bewertungen und der zu erwartenden Ergebnisbeschleunigung gehöre HeidelbergCement zu seinen bevorzugten Aktien./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.