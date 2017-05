Bernstein hebt Ziel für Sanofi auf 91 Euro - 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen zum ersten Quartal von 80 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Der französische Pharmakonzern habe mit Leichtigkeit die Erwartungen an Umsatz und Gewinn je Aktie übertroffen, schrieb Analyst Tim Anderson in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hob seine Schätzungen für den Konzern leicht an./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.