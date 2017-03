Bernstein hebt Ziel für Saint-Gobain auf 53 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Jahreszahlen von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Erholung des französischen Baustoffkonzerns nehme Fahrt auf, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Mittwoch. Die sollte auch das Anlegerinteresse an der Aktie wieder stärker befeuern und die Markterwartungen steigen lassen./ehd/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.