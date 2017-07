Bernstein hebt Ziel für AB Inbev auf 103 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 102 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen.Der europäische Getränkesektor habe in den zurückliegenden zwölf Monaten leicht aufgewertet und die Bewertungen erschienen etwas ausgereizt, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch veröffentlichten Branchenstudie. Er berücksichtigt nun die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt sowie im Gesamtmarkt. Zudem habe er den Bewertungshorizont um drei Monate nach vorn verschoben./ajx/bek Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.