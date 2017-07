Bernstein hebt Diageo auf 'Outperform' und Ziel auf 2920 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2016/17 von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 2720 auf 2920 Pence angehoben.Der weltgrößte Spirituosenkonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer Studie vom Freitag. Zudem habe seine Zuversicht in das langfristige Wachstumspotenzial zugenommen./edh/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.