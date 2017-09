Bernstein hebt Astrazeneca auf 'Outperform' - Ziel 5780 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Astrazeneca von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 4520 auf 5780 Pence angehoben.Selbst ohne neue Impulse aus der Wirkstoffpipeline bis 2025 dürfte der Pharmahersteller wachsen, schrieb Analyst Tim Anderson in einer Studie vom Freitag. Der britisch-schwedische Konzern biete aber sogar die breiteste Phase-III-Pipeline der Branche, so der Experte. Zudem könnte Astrazeneca wieder zum Übernahmekandidaten werden./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.