Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Die nun vorgelegten endgültigen Resultate dürften wohl den Schluss zulassen, dass sich die Lage bei dem Wolfsburger Autobauer verbessere, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Mittwoch. Zumindest gebe es seit der Präsentation der vorläufigen Quartalszahlen eine steigende Anzahl an Investoren, die sich nun wieder mehr für die Papiere interessierten./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.