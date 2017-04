Bernstein belässt Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Abgeleitet an Versicherungsstatistiken aus China gebe es Anzeichen für eine dort stabilisierte Autonachfrage durch Privatkunden, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Montag. Es gebe dabei aber weiterhin deutliche Unterschiede zwischen dem Premium-Bereich als "sicheren Hafen" und dem nur mittelprächtigen Massenmarkt. VW habe sich zuletzt in China nicht so gut geschlagen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.