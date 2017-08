Bernstein belässt Ryanair auf 'Underperform' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit Blick auf den Insolvenzantrag von Air Berlin auf "Underperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Die letztliche Lösung für die deutsche Fluggesellschaft habe einen großen Einfluss auf eine mögliche Expansion von Ryanair auf dem deutschen Markt, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Mittwoch. Sollte die Lufthansa Teile des Konkurrenten übernehmen und ihren Marktanteil in Deutschland steigern können, werde es für die Wettbewerber schwieriger, hier zu konkurrieren. Doch falls diese Transaktion scheitere, dürfte der hiesige Markt Attacken aus der Branche zum Gewinn von Marktanteilen ausgesetzt sein./gl/ag Datum der Analyse: 16.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.