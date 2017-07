Bernstein belässt Roche auf 'Outperform' - Ziel 284 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Franken belassen.Auf den ersten Blick habe der Schweizer Pharmakonzerns im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen und daraufhin auch den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Tim Anderson in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus habe in den ersten Monaten sehr positiv überrascht./tih/zb Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.