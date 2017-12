Bernstein belässt Metro auf 'Market-Perform' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Metro nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Die Ergebnisse des Handelskonzerns besserten sich ebenso wie der Free Cashflow, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv sei zudem, dass Metro künftig die Profitabilität der Absatzmärkte in Russland und Deutschland gesondert ausweise und wieder zur Berichterstattung nach Regionen zurückkehre./bek/edh Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.