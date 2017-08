Bernstein belässt Lufthansa auf 'Underperform' - Ziel 15,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa angesichts der Insolvenz von Air Berlin auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15,40 Euro belassen.Das bisherige Engagement bei dem Billigflieger lasse darauf schließen, dass die Lufthansa auf dessen Zahlungsunfähigkeit gehofft hat, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Mittwoch. Sollte die Kranichlinie dazu in der Lage sein, Teile von Air Berlin ohne Schulden oder teure Mitarbeiterverträge zu übernehmen, halte er dies für einen sehr attraktiven Deal./tih/zb Datum der Analyse: 23.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.