Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Daniel Roeska nach einer Investorenveranstaltung zu den Aussichten der Luftfahrtbranche 2018 in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe viele Gründe weiter optimistisch zu sein, so der Experte. Dabei könnten sich die etablierten Airlines noch besser entwickeln als die Billigflieger. Sein bevorzugtes Investment ist ein Kauf der Lufthansa-Aktie und ein gleichzeitiger Leerverkauf der Air-France-Papiere./ag/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.