Bernstein belässt Lufthansa auf 'Outperform' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Die europäischen Airlines hätten einen phänomenalen Lauf hinter sich, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im dritten Quartal habe ihre Profitabilität den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Diese Entwicklung dürfte sich 2018 verlangsamen und eher einem Plateau als einem Anstieg gleichen./edh/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.