Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa nach einem Wechsel an der Aufsichtsratspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Dass der frühere Lufthansa-Finanzvorstand und Ex-Chef von Merck KGaA, Karl-Ludwig Kley, zum Nachfolger von Wolfgang Mayrhuber gewählt wurde, spreche für eine gute Fortsetzung des von der Airline eingeschlagenen Weges, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Montag./ajx/he Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.