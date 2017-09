Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Anlass der Studie vom Montag ist der Plan, über den Verkauf des Fluggeschäfts von Air Berlin mit der Lufthansa und dem Billigflieger Easyjet weiter zu verhandeln. Angesichts der bis zum 12. Oktober angesetzten Verhandlungen könnte es für die insolvente Air Berlin angesichts knapper Barreserven eng werden, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Montag. Für Lufthansa und Easyjet seien die Air-Berlin-Pläne aber positiv, da sie mehr Klarheit hätten, was sie letztendlich übernehmen könnten./mis/la Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.