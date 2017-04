Bernstein belässt Linde auf 'Market-Perform' - Ziel 152 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen.Operativ habe der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer im ersten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei verwies er darauf, dass sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis (Ebitda) und bereinigtes Ergebnis je Aktie besser als von ihm und dem Konsens erwartet ausgefallen seien. Der Barmittelzufluss sei hingegen etwas schwächer ausgefallen als erwartet./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.