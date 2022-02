Bernstein belässt LVMH auf 'Outperform' - Ziel 889 Euro

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH anlässlich angekündigter Preiserhöhungen der Marke Louis Vuitton auf "Outperform" mit einem Kursziel von 889 Euro belassen. Da die Nachfrage nach Luxusgütern das Angebot kontinuierlich übersteige, dürften die Verbraucher die höheren Preise akzeptieren, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sollte das Umsatzwachstum von LVMH 2022 beschleunigen und letztlich den Aktienkurs stützen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 19:09 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.