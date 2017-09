Bernstein belässt HeidelbergCement auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat HeidelbergCement angesichts der geplanten Übernahme des Zement- und Betongeschäfts von Cementir Italia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97,75 Euro belassen.Analyst Phil Roseberg bezeichnete den Kauf in einer Studie vom Mittwoch als einen großen Schritt hin zu einer positiven Trendwende des italienischen Marktes. Cementir habe in Zentralitalien eine führende Stellung gehabt und sei als Hindernis für eine Rationalisierung des Marktes gesehen worden./mis/la Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.