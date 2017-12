Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der angekündigten Übernahme von UPC Austria auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,25 Euro belassen.Der Kaufpreis von 1,9 Milliarden Euro für die Tochter des Kabelnetzbetreibers Liberty Global erscheine fair, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.