Bernstein belässt Deutsche Telekom auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen.Das europäische Portfolio der Bonner einschließlich des Deutschland-Geschäfts sei fair und im Rahmen des Sektors bewertet, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer Studie vom Montag. In seiner Bewertung habe er zudem einen Aufschlag von 0,70 Euro je Aktie für eine mögliche Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit Sprint berücksichtigt. Seine leicht überarbeiteten Gewinnschätzungen reflektierten den verschärften Wettbewerb in den USA./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.