Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Finanztrends Video zu Deutsche Post



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Post auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Die Corona-Pandemie habe die Fluggesellschaften gezwungen, ihre Kapazitäten drastisch zu reduzieren, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Hälfte der Luftfracht weltweit mit Passagiermaschinen transportiert werde, und eine vollständige Erholung bei den Langstreckenjets erst 2024 zu erwarten sei, bleibe der Frachtraum über Jahre hinaus knapp. Daraus ergäben sich einmalige Geschäftsaussichten für Logistikunternehmen. Die Konsensschätzung für den Gewinn (EPS) der Deutschen Post 2021 dürfte spätestens bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal steigen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2020 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 05:15 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.