Bernstein belässt Deutsche Post auf 'Market-Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen.Bei den Aktien des Logistikkonzerns stünden Chancen und Risiken in einem insgesamt ausgewogenen Verhältnis zueinander, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Donnerstag. Während Geschäftsfelder wie der Transport von Briefen und Paketen oder der Online-Handel spannend seien, habe die Frachtsparte noch einen langen Weg vor sich./la/zb Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.