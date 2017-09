Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Die althergebrachten Autohersteller stünden beim autonomen Fahren unter Wettbewerbsdruck, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Mittwoch. Noch sehe es so aus, als würde der Daimler-Konzern führend auf diesem Gebiet sein. Das Unternehmen habe weiter gute Chancen, im Wettbewerb um neue Technologien zu bestehen./oca/das Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.