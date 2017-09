Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Da die Politik und die Kapitalinvestoren an die Zukunft von Elektrofahrzeugen glaubten, dürften die traditionellen Autobauer nicht noch länger zögern, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Montag. Die Premiumhersteller müssten sich am schnellsten bewegen und könnten dies aufgrund höherer Bruttomargen auch. Daimler sei dabei am aktivsten und am besten positioniert./edh/ag Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.