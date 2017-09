Bernstein belässt Continental AG auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen.Der Markt für Fahrerassistenzsysteme werde nach den Erwartungen des Autozulieferers bis 2020 jährlich um mehr als 20 Prozent wachsen, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Mittwoch. Er halte die Schätzung für konservativ und prophezeite Continental einen guten Anteil am Markt./oca/das Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.